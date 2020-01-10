В Єврокомісії не бачать доказів, що літак МАУ був збитий

В Європейській комісії заявили, що не бачать переконливих доказів, що літак МАУ був збитий ракетою.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Уточнюється, що про недостатню кількість доказів заявив глава Європейської комісії.

“На даному етапі немає переконливих доказів про причини інциденту і ми до сих пір чекаємо результатів розслідування, яке триває”, – сказав він.

При цьому він не відповів прямо на питання про те, чи може Іран провести незалежне розслідування.

“Нам потрібно незалежне розслідування, якому можна довіряти. Є міжнародні правила для цього. І ми очікуємо, що кожна сторона, залучена в розслідування, буде їх дотримуватися”, – заявив він.

Також представник ЄС додав, що Брюссель готовий надати будь-яку необхідну допомогу в розслідуванні.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.