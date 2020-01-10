16:56 В Єврокомісії не бачать доказів, що літак МАУ був збитий
16:40 Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах
16:04 У Києві на Оболоні сантехнік знайшов у підвалі будинку тіла трьох чоловіків
15:32 «Нафтогаз» збільшив вимоги до РФ по Криму
15:24 Філарет відкликав свій підпис під постановою про ліквідацію УПЦ КП
14:59 Офіс Генпрокурора закрив 911 нелегальних гральних закладів
14:49 Катастрофа літака МАУ: «слуги народу» не поспішають реагувати на іранську ракету
14:39 З Amazon звільнили співробітників, які використовували відеодані користувачів
14:18 Антоненко в суді: Не виключаю, що все це є виконанням домовленостей із Кремлем
Ексклюзив
13:52 У Рівненському зоопарку поповнення леопардів
13:50 Іран назвав брехнею заяви про те, що Боїнг МАУ був збитий
13:34 Використання Трампом рекламних інструментів Facebook може привести до його переобрання
13:32 Франція готова допомогти в розслідуванні катастрофи літака МАУ
12:59 У Мексиці сталося виверження вулкана Попокатепетль: відео
12:41 Перед вильотом з Оману чартер Зеленського був в Москві
12:10 Мінсоцполітики скасувало гумдопомогу для 79 організацій
11:29 В Ірані заявили, що чорні ящики покажуть причину катастрофи літака МАУ
11:14 У Мережі з’явилося нове відео збиття літака МАУ
Партнерський матеріал
10:38 Генеральне прибирання заміського будинку – поради від «Уборка Эксперт»
10:24 США і Канада приєднаються до розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані
08:31 Авіакомпанії Австрії та Німеччини скасували рейси в Тегеран
07:56 Трампу заборонили військові дії проти Ірану без узгодження
01:35 Стратегічні комунікації: Офіс Зеленського шукає керівника експертної групи

В Єврокомісії не бачать доказів, що літак МАУ був збитий

В Європейській комісії заявили, що не бачать переконливих доказів, що літак МАУ був збитий ракетою.

П’ятниця, 10 січня 2020, 16:56

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Уточнюється, що про недостатню кількість доказів заявив глава Європейської комісії.

“На даному етапі немає переконливих доказів про причини інциденту і ми до сих пір чекаємо результатів розслідування, яке триває”, – сказав він.

При цьому він не відповів прямо на питання про те, чи може Іран провести незалежне розслідування.

“Нам потрібно незалежне розслідування, якому можна довіряти. Є міжнародні правила для цього. І ми очікуємо, що кожна сторона, залучена в розслідування, буде їх дотримуватися”, – заявив він.

Також представник ЄС додав, що Брюссель готовий надати будь-яку необхідну допомогу в розслідуванні.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

  • Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
  • В Ірані ставлять під сумнів твердження розвідки США про те, що літак МАУ в Тегерані був помилково збитий іранською ракетою.
Теги: Єврокомісія, авіакатастрофа, Іран, літак, Україна

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!