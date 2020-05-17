Про це йдеться в матеріалі німецької медіакомпанії DW.

Поширення дезінформації про коронавірус пов’язано зі спробами підірвати довіру громадськості до ЄС до місцевої влади.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що до поширення деяких теорій змов, що стосуються коронавыруса нового типу SARS-CoV-2, причетні близькі до Кремля джерела.

“Наші спостереження показують, що різні офіційні і підтримувані на державному рівні джерела – тобто близькі до Кремля джерела і російські державні ЗМІ – продовжують поширювати теорії змови і дезінформацію в ЄС і його країнах-сусідах”, – сказав Стано.

Він зазначив, що мета кампанії в підриві довіри до Євросоюзу.