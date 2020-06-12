Про це йдеться в спільній заяві чиновників Європейського парламенту.

Дану заяву підписали голова делегації Європарламенту зі зв’язків з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Вітольд Ващиковський, голова делегації Європарламенту в Парламентській асамблеї Євронест Андрюс Кубілюс і віце-голова делегації Європарламенту зі зв’язків з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Траян Басеску.

“Європейський парламент за численними приводами виступав за європейську перспективу України, зокрема в своїх резолюціях. Ця організація вважає Україну частиною нашої європейської родини не тільки з геополітичних причин, а й тому, що наші суспільства поділяють спільні цінності. Завдяки Угоді про асоціацію ми взяли на себе зобов’язання розвивати тісні та міцні відносини на основі поваги демократичних принципів, верховенства права, належного управління, прав людини та основних свобод”, – сказано в заяві.

У Європейському парламенті стверджують, що справа колишнього президента Петра Порошенка буде перебувати під пильним наглядом.

Державне бюро розслідувань вважає, що Порошенко схилив до незаконного указу голову Служби зовнішньої розвідки, хоча слідство у цій справі хотіло оголосити п’ятому президенту підозра в захопленні влади.

У зв’язку з цим п’ятий Президент України Петро Порошенко порадив нинішньому Главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.