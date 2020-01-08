Президент Європарламенту Давид Сассолі заявив, що в Європарламенті очікують дізнатися більше про причини катастрофи українського Boeing-737 в Ірані.

Про це Давид Сассолі повідомив в твітер.

“Ми очікуємо дізнатися більше про те, що стало причиною цієї жахливої трагедії”, — написав він.

Також глава Європарламенту висловив співчуття сім’ям і близьким загиблих.

“Я хочу висловити від себе та Європейського парламенту найглибші співчуття сім’ям та близьким 176 жертв трагічної катастрофи українського літака минулої ночі над Іраном”, — наголосив Сассолі.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.

В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, серед них 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.