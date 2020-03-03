У Європейському парламенті перенесли на невизначений термін "Український тиждень" через поширення коронавірусу COVID-19.

Про це поінформували в представництві України при ЄС.

“Український тиждень” був запланований на 3 – 5 березня.

“На превеликий жаль, змушені повідомити, що запланований на 3-5 березня “Український тиждень” в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв’язку з обмеженнями Європарламенту щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції COVID-19″, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що як тільки обмеження скасують, відпрацьовуватимуться “нові можливості для проведення “Українського тижня” в Європейському парламенті”.

Варто зазначити, що в рамках “Українського тижня” планувалася участь провідних європейських політиків і представників євроінституцій, Уряду України, дипломатичного, наукового співтовариства, громадянського суспільства.

Програма передбачала три тематичні блоки. Перший стосувався ходу реформ в Україні та їх підтримки європейськими партнерами. Другий напрямок стосувався бачення України щодо участі в Зеленій угоді ЄС. А третій був присвячений проблемам окупації Криму Російською Федерацією.

Напередодні за рішенням очільника Європарламенту Давида Сассолі ця організація скасувала через коронавірус всі публічні заходи, а також обмежила доступ до будівлі парламенту.

Так, протягом наступних трьох тижнів буде скасовано 130 заходів, в яких планувалася участь від 6000 до 7000 осіб. Крім того, відвідувачам не буде дозволений доступ у парламент на цей період. При цьому робота Європарламенту буде продовжена, включаючи засідання комітетів і пленарне засідання.

“Ми обмежимо доступ відвідувачів до парламенту. Цей захід пов’язаний із тим фактом, що ми є дуже відкритою установою за своєю природою, приймаючи 700 тис. відвідувачів на рік. У нинішніх обставинах ми зобов’язані призупинити ці відвідування. Таким же чином ми скасуємо 130 заходів, такі як виставки або зовнішні конференції, заплановані на наступні тижні в будівлі парламенту”, – заявив Сассолі.