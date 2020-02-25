У Європейському парламенті деяким співробітникам, які були у відрядженнях в місцях, де поширюється коронавірус, сказали залишатися вдома і працювати по віддаленому графіку.

Про це повідомляє Politico.

Зокрема, прохання стосується співробітників, які були в тих районах Італії, де зараз фіксують спалах коронавірусу.

Відповідний лист співробітники Європарламенту отримали в ніч на понеділок.

“Європейський парламент закликав своїх співробітників залишатися вдома, якщо вони подорожували по регіонах Італії, де були зафіксовані випадки інфікування коронавірусом”, – йдеться в повідомленні.

Генеральний директор по персоналу Крістіан Кнудсен попросив співробітників залишатися вдома в “самоізоляції”, якщо протягом останніх 14 днів вони їздили в італійські регіони Ломбардія, П’ємонт, Емілія-Романья або Венето, а також в Китай, Сінгапур або Південну Корею.

Також їх попросили знайти можливість працювати віддалено.

Тим, хто залишається вдома, потрібно двічі на день вимірювати температуру тіла. Тільки після двотижневого карантину співробітникам можна буде знову повернутися на роботу у відомство, отримавши відповідний дозвіл від лікаря.

Європейська комісія прийняла інше рішення. Співробітники, які їздили до Китаю, Гонконгу або Макао, отримали інструкції працювати вдома. Це не торкнулося працівників, які відвідували інші країни, включаючи Італію.