У Британії та Франції медики зафіксували смерть двох дітей від гострого запального синдрому, який пов'язують з ускладненнями внаслідок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

З початку року в Європі було зафіксовано 230 подібних випадків захворювання.

Зараз таке ускладнення називають педіатричний запальний мультисистемний синдром (PIMS). Це щось середнє між токсичним шоком і хворобою Кавасакі. Симптоми захворювання – лихоманка, висип, опухлі залози і, в важких випадках, запалення серця.

У Шведському Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявили про перші смертельні випадки в Британії і Франції.

Медики вважають, що цей синдром може бути наслідком зараження коронавірусом COVID-19.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликала медиків бути уважними до рідкісного синдрому, попередивши, що зв’язок з COVID-19 залишається незрозумілим.

“Я закликаю всіх клініцистів у всьому світі співпрацювати з вашими національними органами та ВООЗ, щоб вони були уважні і краще розуміли цей синдром у дітей”, – сказав Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адхан Гебреесус.

У п’ятницю ВООЗ опублікувала попереднє визначення синдрому, який зустрічається частіше під час поточної пандемії, але також з’явився у дітей, які не дали позитивний результат на COVID-19.

Як у маленьких дітей, так і підлітків, фіксували цей синдром. У них була висока температура і запальний процес протягом, як мінімум, трьох днів. Також у них був висип або запалення навколо рота, на ногах або руках. Фіксувався низький кров’яний тиск, були проблеми з роботою серця, погіршувалося згортання крові, були гострі шлунково-кишкові проблеми.

“Ми поки дуже мало знаємо про це запальний синдром”, – сказала епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керховена.

У Франції тиждень тому помер дев’ятирічний хлопчик. Він контактував з хворим коронавірусом, але сам заражений не був. 2 травня його госпіталізували через скарлатину. Після цього дитину виписали, але через якийсь час знову госпіталізували через проблеми з серцем і симптомами синдрому. Він помер у відділенні інтенсивної терапії Марселя.

У період з 27 квітня по 7 травня в лікарню Парижа госпіталізували 17 дітей з аналогічними симптомами.

ECDC зазначила, що поки що синдром розглядають як можливе ускладнення внаслідок коронавірусної хвороби.

Центр США з контролю і профілактики захворювань в четвер випустив керівництво для лікарів щодо того, як розпізнавати і повідомляти про випадки синдрому. Таких випадків більше 100 в штаті Нью-Йорк.