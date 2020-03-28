Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ЄКА).
Значне зниження концентрації діоксиду азоту спостерігається у великих містах, де, як правило, було багато туристів.
Вчені з Королівського нідерландського метеорологічного інституту (KNMI) використовують дані з супутника Copernicus Sentinel-5P для моніторингу погоди і забруднення в Європі.
“Нові дані, засновані на спостереженнях з супутника Copernicus Sentinel-5P, показують значне зниження концентрації діоксиду азоту в декількох великих містах Європи, включаючи Париж, Мадрид і Рим”, – сказано в повідомленні.
Показники за рівнем чистоти повітря в 2020 році, в період карантину, порівнювали з аналогічними показниками минулого року.
“Об’єднуючи дані за певний період часу, в даному випадку 10 днів, метеорологічна мінливість частково усреднюється, і ми починаємо бачити вплив змін, пов’язаних з діяльністю людини”, – розповів Хенк Ескес з KNMI.
Можливо, такі ж зміни пізніше помітять в Великобританії і Нідерландах, де поки складно говорити про позитивну динаміку в зв’язку з погодними умовами.
- Жителі Венеції (Італія) помітили, що в зв’язку з карантином, вода в каналах на території міста стала набагато чистішою: можна роздивитися маленьких рибок і водорості, а замість гондол плавають лебеді.