Дипломати і високопоставлені чиновники з країн-членів Європейського союзу заявили, що стурбовані рішенням американського президента Дональда Трампа призупинити на 30 днів подорожі в країну з їх держав.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У повідомленні сказано, що США призупинили поїздки з 26 європейських країн.

Кілька європейських послів у Вашингтоні заявили, що їм не було відомо про таке рішення Трампа, незважаючи на те, що вони зв’язувалися з адміністрацією протягом останніх кількох днів.

Представники Німеччини відзначили, що їх не попереджали про таке рішення.

Посол Бельгії зазначив, що він очікував обмеження для мандрівників з Європи, але не настільки радикальних.

Деякі посли зажадали детальних пояснень від Держдепу, але точних інструкцій і роз’яснень так і не отримали.

У Держдепі ж сказали, що вони до останнього не знали про рішення, яке прийме президент. За їх словами, вони чекали радикальних заходів, але в загальному розглядалися кілька варіантів.

Держсекретар Майк Помпео зустрічався з міністром закордонних справ Австралії менш ніж за п’ять годин до виступу Трампа і не дав ніяких вказівок з цього приводу.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.