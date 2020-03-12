Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У повідомленні сказано, що США призупинили поїздки з 26 європейських країн.
Кілька європейських послів у Вашингтоні заявили, що їм не було відомо про таке рішення Трампа, незважаючи на те, що вони зв’язувалися з адміністрацією протягом останніх кількох днів.
Представники Німеччини відзначили, що їх не попереджали про таке рішення.
Посол Бельгії зазначив, що він очікував обмеження для мандрівників з Європи, але не настільки радикальних.
Деякі посли зажадали детальних пояснень від Держдепу, але точних інструкцій і роз’яснень так і не отримали.
У Держдепі ж сказали, що вони до останнього не знали про рішення, яке прийме президент. За їх словами, вони чекали радикальних заходів, але в загальному розглядалися кілька варіантів.
Держсекретар Майк Помпео зустрічався з міністром закордонних справ Австралії менш ніж за п’ять годин до виступу Трампа і не дав ніяких вказівок з цього приводу.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.
Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.