Про це повідомляє агенство Reuters.
Як відомо, в лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав “Газпром” доплатити “Нафтогазу України” $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням того, що раніше суд підтвердив борг української сторони за поставки газу, за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями (на поставку й транзит газу) йшлося про виплату $2,56 млрд та відсотки.
Під час процесу з примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та “Газпромом”, суд заборонив російської компанії виводити активи з Англії та Уельсу, Нідерландів і Люксембургу.
У понеділок, 20 січня, в “Газпром” повідомили про зняття арешту та забезпечувальних заходів з активів компанії, які раніше були накладені на вимогу “Нафтогаз України”. Йдеться про активи компанії в Англії та Уельсі, Нідерландах та Люксембурзі.
У коментарі #Буквам глава прес-служби НАК “Нафтогаз” Олена Осмоловська підтвердила зазначену інформацію, повідомивши, що кошти в розмірі 2,9 млрд доларів, для отримання яких й були заарештовані активи “Газпрому”, вже отримані від компанії.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмова сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- В рамках угоди НАК “Нафтогаз-України” і російська компанія “Газпром” відкличуть нові зустрічні позови з арбітражу.