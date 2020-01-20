В Англії та Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняли арешт з активів російської компанії "Газпром", накладених за позовом "Нафтогаз України".

Про це повідомляє агенство Reuters.

Як відомо, в лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав “Газпром” доплатити “Нафтогазу України” $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням того, що раніше суд підтвердив борг української сторони за поставки газу, за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями (на поставку й транзит газу) йшлося про виплату $2,56 млрд та відсотки.

Під час процесу з примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та “Газпромом”, суд заборонив російської компанії виводити активи з Англії та Уельсу, Нідерландів і Люксембургу.

У понеділок, 20 січня, в “Газпром” повідомили про зняття арешту та забезпечувальних заходів з активів компанії, які раніше були накладені на вимогу “Нафтогаз України”. Йдеться про активи компанії в Англії та Уельсі, Нідерландах та Люксембурзі.

У коментарі #Буквам глава прес-служби НАК “Нафтогаз” Олена Осмоловська підтвердила зазначену інформацію, повідомивши, що кошти в розмірі 2,9 млрд доларів, для отримання яких й були заарештовані активи “Газпрому”, вже отримані від компанії.