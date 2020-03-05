Про це повідомляє служба зі зміни клімату Коперника (Copernicus Climate Change Service).
Зазначається, що минулий місяць став другим найтеплішим лютим за всю історію спостережень як в світі, так і в Європі.
“Температури були вищі за середні в великому регіоні, що охоплює більшу частину Європи, Сибіру та Центральної Азії, а також над Західною Антарктидою, і були нижче середнього по північній Алясці”, — зазначили в CCСS.
А минула зима побила всі температурні рекорди та стала найтеплішою за історію Європи.
“В Європі зі стабільною м’якою погодою, особливо на півночі і сході, середня температура була майже на 1,4 ° C вище, ніж в попередню найтеплішу зиму 2015/16 року”, — підкреслили вчені.
На думку експертів, це відображає загальні тенденції, пов’язані з глобальним потеплінням.
“Хоча ця зима була насправді екстремальною подією сама по собі, цілком ймовірно, що подібні події стали більш екстремальними через тенденцію глобального потепління”, — розповів директор CCСS Карло Буонтемпо.
- Раніше повідомлялося, що в 2019-2020 роках вперше за 140 років спостережень за погодою в Києві метеорологічна зима в столицю так і не прийшла.