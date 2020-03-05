Минула зима стала найтеплішою за всю історію кліматичних спостережень в Європі.

Про це повідомляє служба зі зміни клімату Коперника (Copernicus Climate Change Service).

Зазначається, що минулий місяць став другим найтеплішим лютим за всю історію спостережень як в світі, так і в Європі.

“Температури були вищі за середні в великому регіоні, що охоплює більшу частину Європи, Сибіру та Центральної Азії, а також над Західною Антарктидою, і були нижче середнього по північній Алясці”, — зазначили в CCСS.

А минула зима побила всі температурні рекорди та стала найтеплішою за історію Європи.

“В Європі зі стабільною м’якою погодою, особливо на півночі і сході, середня температура була майже на 1,4 ° C вище, ніж в попередню найтеплішу зиму 2015/16 року”, — підкреслили вчені.

На думку експертів, це відображає загальні тенденції, пов’язані з глобальним потеплінням.

“Хоча ця зима була насправді екстремальною подією сама по собі, цілком ймовірно, що подібні події стали більш екстремальними через тенденцію глобального потепління”, — розповів директор CCСS Карло Буонтемпо.