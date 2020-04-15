В Європейському Союзі склали дорожню карту виходу з карантину

В Європейському Союзі склали дорожню карту зняття карантинних обмежень, які були накладені через коронавірус COVID-19.

Відповідний текст був опублікований на офіційному сайті Європейської комісії.

“Нормалізація після карантину буде вимагати обережнї координації між державами-членами, яка буде базуватися на науковому підході і дусі солідарності. Важливо, щоб наші медичні системи мали потужність лікувати людей в разі нових спалахів хвороби, щоб необхідні медикаменти та обладнання були доступні і щоб ми мали достатню базу для проведення необхідної кількості тестів. Ми знаємо, що цей шлях буде довгим і поступовим і що наслідки цієї безпрецедентної кризи охорони здоров’я будуть давати про себе знати довго. Поки вакцина не буде винайдена і ефективне лікування не з’явиться, ми повинні будемо вчитися жити з цим вірусом”, – сказала єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріякіс.

У дорожній карті підкреслюється, що терміни зняття карантинних обмежень повинні встановлюватися, відштовхуючись від наступних критеріїв:

– Епідеміологічний критерій (поширення хвороби має зменшитися і стабілізуватися протягом тривалого часу);

– Потужність системи охорони здоров’я (наскільки зайняті реанімації, чи достатня кількість медикаментів і медичних працівників);

– Можливості моніторингу (чи є можливість масштабно тестувати людей і при необхідності ізолювати їх).

Також в Єврокомісії наголосили на важливості, щоб держави-члени мали загальний підхід до зняття карантинних заходів і координувалися для уникнення негативних ефектів.

У дорожній карті озвучені конкретні рекомендації членам Європейського Союзу щодо зняття карантинних заходів.

Зокрема, обмеження повинні зніматися поступово, в кілька кроків.

Загальні заходи повинні замінюватися цільовими (наприклад, мова йде про відновлення економічної активності, дезінфекцію громадських місць і транспорту).



Внутрішні державні кордони Європейського Союзу повинні бути відкриті скоординовано. Зовнішні кордони повинні бути відкриті у другу чергу.