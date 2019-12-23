Про це повідомляє прес–секретар Ради Європи Даніель Хольтген.
“Хороші новини від ОБСЄ про домовленість щодо взаємного звільнення і обміну до кінця року утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року“, – сказав він.
Нагадаємо, що представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що обмін утримуваними особами до кінця року узгоджено.
- У середу, 18 грудня, в Мінську відбулися перші після “нормандського саміту“ переговори Тристоронньої контактної групи.
- Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося досягти домовленості про перемир’я, яке би гарантував президент РФ Володимир Путін.
- Крім того, він повідомив, що домовленості щодо обміну утримуваними особами під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську також не вдалося досягти.