Про це повідомляє прес–секретар Ради Європи Даніель Хольтген.

“Хороші новини від ОБСЄ про домовленість щодо взаємного звільнення і обміну до кінця року утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року“, – сказав він.