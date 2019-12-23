Про це повідомляє прессекретар Ради Європи Даніель Хольтген.

Хороші новини від ОБСЄ про домовленість щодо взаємного звільнення і обміну до кінця року утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року, сказав він.

Нагадаємо, що представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що обмін утримуваними особами до кінця року узгоджено.