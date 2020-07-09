Про це йдеться в заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.
В Євросоюзі нагадали, що 7 липня цього року в Криму було заарештовано сім осіб, в основному кримських татар.
“Європейський Союз вважає ці затримання політично мотивованими і – оскільки вони вчинені за російським законодавством російською “владою” на території України – незаконними відповідно до норм міжнародного права. ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополь і очікує, що всі незаконно затримані громадяни України будуть звільнені без зволікання”, – наголошується в заяві.
Крім того, в ЄС наполягають, що Росія повинна припинити тиск на кримських татар.
“На півострові має бути гарантовано дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини”, – зазначається в заяві.
У зв’язку з цим в Євросоюзі нагадали про необхідність повного, вільного і необмеженого доступу міжнародних правозахисників на окупований український півострів.
“Європейський Союз неухильно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – йдеться в заяві.
- 7 липня повідомлялося, що спецслужби російських окупантів знову проводять незаконні обшуки і затримання кримських татар у тимчасово анексованому Криму.
- За фактами незаконних обшуків у кримських татар спецслужбами окупантів порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України.