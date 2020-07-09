Європейський Союз засудив нещодавні затримання кримських татар у незаконно анексованому Криму і закликав Росію припинити тиск на них.

Про це йдеться в заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

В Євросоюзі нагадали, що 7 липня цього року в Криму було заарештовано сім осіб, в основному кримських татар.

“Європейський Союз вважає ці затримання політично мотивованими і – оскільки вони вчинені за російським законодавством російською “владою” на території України – незаконними відповідно до норм міжнародного права. ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополь і очікує, що всі незаконно затримані громадяни України будуть звільнені без зволікання”, – наголошується в заяві.

Крім того, в ЄС наполягають, що Росія повинна припинити тиск на кримських татар.

“На півострові має бути гарантовано дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини”, – зазначається в заяві.

У зв’язку з цим в Євросоюзі нагадали про необхідність повного, вільного і необмеженого доступу міжнародних правозахисників на окупований український півострів.

“Європейський Союз неухильно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – йдеться в заяві.