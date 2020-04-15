Єврокомісар з питань правосуддя Дідьє Рейндерс заявив, що Єврокомісія, Європейський парламент і Рада ЄС повинні налагодити співпрацю з розробки заходів протистояння фейковим новинам.

Про це повідомляє європейська медіакомпанія Euractiv.

Дідьє зазначив, що європейські інституції повинні розробити юридичний механізм припинення поширення дезінформації.

Рейндерс підкреслив, що під час епідемії коронавіруса, влада повинна більш ефективно протистояти поширенню фейковій інформації. На його думку, під час епідемії ця проблема загострюється.

“Під час кризи нам потрібно продовжувати працювати з платформами (по поширенню контенту в інтернеті – ред.), просити видалити багато повідомлень з різних платформ в соціальних мережах. Але тоді потрібно подумати про регулювання, тому що на цей час у нас немає можливості піти далі, ніж це — добровільний діалог з усіма сторонами “, – сказав Рейндерс.

Бельгійський комісар додав, що через те, що виконавча влада ЄС працювала тільки з обмеженою кількістю ні розроблений єдиний підхід.