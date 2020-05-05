Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

“Пішли чутки, що цього тижня парламент взагалі не збереться. Але ми не збираємося підігравати цим сценаріям Банкової по повній дискредитації ролі ВР як незалежної інституції. Ми зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту, на якому прооперуємо розглянути закон про обов’язкове страхування медиків, які працюють з хворими на COVID і закон про обов’язкове тестування всіх медпрацівників”, – написала вона.

На думку голови фракції, парламент повинен також прийняти заяву до 75 річниці перемоги над нацизмом з позначенням ролі України та українців у боротьбі і засудженням спроб РФ переписати історію.

Також Геращенко вважає, що на цьому засіданні також необхідно прийняти банківський (“антиколомойский”) закон.