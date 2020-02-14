У партії "Європейська Солідарність" наполягають на тому, що президент України Володимир Зеленський повинен негайно розкрити українському суспільству всі подробиці свого візиту до Оману.

Про це йдеться в заяві політсили.

“Володимир Зеленський має негайно особисто розкрити українському суспільству всі подробиці свого таємного візиту до Оману… Щирої відповіді на запитання, які ростуть неначе сніжний ком, вимагають і українці, і наші міжнародні партнери, що особливо важливо напередодні візиту пана Зеленського на Мюнхенську безпекову конференцію. Дуже сподіваємось на те, що Володимир Зеленський зможе аргументовано спростувати підозри в секретній зустрічі з довіреною особою очільника країни-агресора, багатолітнім головою ФСБ і секретарем російського Радбезу. І пояснити, на якій підставі вони користуються спільними чартерами”, – наголошується в заяві.

У політсилі також відзначають, що Офіс президента “заплутався в показах: то візит – то туристична поїздка, то офіційна – то приватна, то платив власні кошти, то бюджетні на охорону”.

На переконання “Євросолідарності”, українці повинні почути правду, “якою б гіркою вона не була”.

“І про візит до Оману. І про причини затримки із поверненням глави держави до України після збиття українського літака в Ірані. Лише погодинна деталізація майже добового зволікання із прибуттям до Києва могла би зняти цілу низку неприємних питань”, – вважають в політсилі.

У партії уточнили, що вважають прийнятним у даній ситуації “формат термінового відео”.

Якщо ж Банкова не розкриє інформацію по Оману, в політсилі мають намір ініціювати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

“У разі якщо влада буде й далі шифрувати правду про візит до Оману, як це вона робить вже півтора місяці, “Європейська Солідарність” вимагатиме створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України”, – зазначають в партії.

Напередодні в програмі “Схеми” стверджувалося, що Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.

Після виходу програми очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наведені журналістами дані не підкріплені фактами і необ’єктивні. Він зазначив, що сюжет “Схем” – “брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення”.

Раніше вже колишній голова Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського до Оману не був офіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.