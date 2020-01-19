Про це повідомляє агентство Reuters.

У Facebook обіцяють з’ясувати, чому ім’я китайського лідера переводилося на англійську як “Mr Shithole” (“містер смердюча діра”).

Помилка була помічена при перекладі Facebook-постів із бірманської мови на англійську. Її виявили на другий день візиту Сі Цзіньпіна в М’янму. Так, державний секретар М’янми Аун Сан Су Чжи запостила в Facebook повідомлення про зустріч із лідером КНР.

При автоматичному перекладі на англійську мову пост ряснів згадками про “містера смердючу діру”.

Переклад заголовка місцевої газети “Irrawaddy” на англійську мову в результаті звучав “Обід на честь президента смердюча діра”.

Варто відзначити, що Google-перекладач цієї помилки не допускав.

Компанія Facebook принесла вибачення за інцидент і запевнила, що це технічна помилка.

“Ми виправили помилку при бірмансько-англійському перекладі в Facebook і працюємо над з’ясуванням її причин, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому. Наші продукти не повинні працювати таким чином, і ми щиро перепрошуємо за образу, завдану цим інцидентом”, – йдеться в заяві компанії.

Як зазначає Reuters, Facebook вже стикався з проблемами перекладу з бірманської на англійську в 2018 році. Тоді ця функція була тимчасово відключена, оскільки переклад давав дивні результати.