Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Вчора служба підтримки фейсбук повідомила мене, що допис про Степана Бандеру, де я вжила декілька його цитат, прихований через “порушення стандартів спільноти щодо “hate speech/пропаганду ненависті””, – пише вона.

На думку Супрун, в її записи не було нічого, що можна було б розглядати як пропаганду ненависті та що порушувало б стандарти спільноти.

“Але це не завадило заблокувати допис, який набрав більше ніж 6 тисяч поширень і охопив понад пів мільйона читачів”, – написала вона.

При цьому ексміністр нагадала, що таке відбувається з нею не вперше.

“У вересні фейсбук приховав мій допис про формулу Штайнмаєра з головним меседжем “Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні миру”. На прохання до керівниці з публічної політики щодо України у фейсбук Kateryna Kruk допомогти розібратися з цією ситуацією, отримали відповідь: “Команди переглянули пост і підтвердили, що рішення було ухвалено правильно, тому пост залишиться усуненим””, – повідомляє Супрун.

На її думку, в соціальній мережі Facebook не варто розраховувати на “якісну аналітику і роботу з контентом”.

“У співробітників часто мало досвіду чи освіти, і в основному цю функцію закуповують у кол-центрів по всьому світу. Їхнє тренування щодо правил спільноти фейсбук складається з вмісту близько 1400 сторінок розкиданих у десятках екселівських таблиць та powerpoint презентаціях. Багато з цих співробітників використовують Google Translate, щоб розібратись з цими правилами. І вже після “тренування” зазвичай у них є від 8 до 10 секунд на прийняття рішення щодо посту. Очевидно сподіватись на якісну аналітику і роботу з контекстом — тут не доводиться. У результаті — вони часто роблять помилки. Але фейсбук не поспішає визнавати їх”, – пояснює ексміністр.