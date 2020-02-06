Директор ФБР Крістофер Рей (Christopher Wray) заявив, що спроби Росії впливати на політичну ситуацію в США і проводити кампанію з дезінформації - тривають.

Про це повідомляє Associated Press.

В юридичному комітеті Палати представників Конгресу США тривають слухання щодо нагляду за діяльністю ФБР. Серед запрошених – директор відомства.

У минулому році генеральний інспектор американського міністерства юстиції Майк Горовіц заявив про розслідування зв’язків передвиборного штабу президента Дональда Трампа з Росією. Зокрема, в доповіді йшлося про те, що агенти ФБР стежили за екс-радником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем.

Тоді Рей заявляв, що інформація відповідає дійсності, пояснивши, що після цього прийняв необхідні рішення.

Незважаючи на продовження розслідування стосовно “російського сліду”, спроби вести кампанію по дезінформації з боку РФ – тривають і не припиняються ще з 2016 року.

“Це ніколи не припинялося. Це сталося в 2016 році, і з тих пір продовжується. Можливо, мала місце бути якась динаміка під час передвиборної кампанії, але ця загроза існує щодня, 365 днів у році”, – заявив голова ФБР.

Також він підкреслив, що Росія постійно змінює і використовує різні засоби для ведення дезінформаційної кампанії.

Він пояснив, що їхні цілі можна пояснити тільки “мерзенною ідеологією”, яка тягне за собою злочини, засновані на расовій, етнічній, релігійній ненависті й нетерпимості.