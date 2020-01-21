На наступній сесії Верховної Ради парламентарії можуть розглянути зміни до Конституції щодо зменшення кількості нардепів.

Про це заявив спікер Парламенту Дмитро Разумков в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Скорочення числа нардепів передбачено законопроектом №1017. У ньому прописано зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення пропорційної виборчої системи.

“Думаю, що так. Є рішення Конституційного суду”, – заявив Разумков.

Крім цього, Разумков зазначив, що шкодує про те, що раніше Конституційний суд не схвалив законопроект про позбавлення мандатів нардепів-кнопкодавів і прогульників.

“І особисто мені шкода, що так. Я вважаю, все ж, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нічого робити у Верховній Раді, нехай йдуть займатися чимось іншим”, – сказав спікер.

Як відомо, наступна сесія Ради почнеться 4 лютого.