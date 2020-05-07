У Німеччині розраховують, що пандемії коронавірусу триватиме протягом року.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Ми не живемо зараз “після пандемії “. Швидше, ми знаходимося в середині пандемії, яка буде з нами деякий час, зокрема, цього року, і це дуже оптимістично”, – сказав Хельге Браун, глава адміністрації канцлера Ангели Меркель.

Він додав, що пандемія триватиме до кінця року.

Нагадаємо, в середу в Німеччині оголосили про пом’якшення обмежувальних заходів.

Уточнюється, що на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з главами регіонів було прийнято рішення відкрити всі магазини в країні, включаючи ті, площа яких складає більше 800 метрів квадратних.

При цьому магазини повинні не допускати виникнення черг та дотримуватися санітарних вимог.