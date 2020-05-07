Німецька прокуратура видала ордер на арешт 29-річного росіянина Дмитра Сергійовича Бадіна. Його звинувачують у проникненні в системи Бундестагу навесні 2015 року.

Про це повідомляється на спеціалізованому IT порталі Xakep.

Бадін, імовірно, є офіцером ГРУ й учасником “урядової” групи хакерів ATP28, відомої так само, як Fancy Bear, Sofacy, Strontium, Grizzly Steppe. Група спеціалізується на кібершпіонажі.

Відзначається, що в період з квітня по травень 2015 року APT28 проникла у внутрішню мережу Бундестагу. Хакери використовували фішингові листи від імені ООН, щоб змусити співробітників парламенту відкрити шкідливий файл.

У файлі говорилося про те, конфлікт з Україною викликав економічний хаос. Файл заразив комп’ютери співробітників Бундестагу і це дозволило зловмисникам проникнути в мережу парламенту, з більш ніж 5600 комп’ютерів, включаючи адміністративні системи.

Раніше влада США пов’язували Бадіна та ще 11 офіцерів ГРУ з атаками 2016-2018 років на Національний комітет Демократичної партії США, Комітет з виборів в конгрес Демократичної партії США, окремих членів передвиборчого штабу Хіларі Клінтон, WADA і так далі.

Бадін є один з найбільш розшукуваних ФБР кіберзлочинців. Нині він знаходиться на волі й проживає в Москві.