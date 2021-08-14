У суботу, 14 серпня, на Гаїті стався сильний землетрус магнітудою 7,2 бала. Внаслідок землетрусу, як відомо, загинули понад 200 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

Епіцентр землетрусу був на відстані 12 км від міста Сен-Луї-дю-Сюд. Поштовхи відчувалися в густонаселеній столиці Гаїті та сусідніх країнах. Спершу повідомляли про 29 загиблих.

У країні оголосили надзвичайний стан на місяць.

Президент США Джо Байден доручив терміново допомогти постраждалим внаслідок землетрусу. До цього в геологічній службі США попереджували, що землетрус може призвести до смертей та поранень тисяч людей.

Jérémie dévasté par un violent tremblement de terre ce matin pic.twitter.com/qCyoINHFes — JCOM Haïti (@JCOMHaiti) August 14, 2021

Серед зруйнованих будівель в місті Ле-Ке – два готелі. В місцевій лікарні немає вільних місць через велику кількість постраждалих.

Наразі офіційно загиблими вважають 227 осіб. Зниклі безвісти – сотні людей. Інформацію підтвердили в Управлінні цивільного захисту Гаїті.

Під руїнами будинків шукають загиблих та постраждалих.

Footage from Les Cayes shows damaged buildings after deadly 7.2 magnitude earthquake rocked Haiti. https://t.co/rW66kixHh3 pic.twitter.com/MfHtqhgCSz — ABC News (@ABC) August 14, 2021