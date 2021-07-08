Уряд Гаїті пообіцяв знайти та затримати всіх причетних до вбивства президента країни Жовенеля Моїза. Днями його застрелили на території його ж резиденції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В середу, 7 липня, поліція повідомила про те, що чотирьох підозрюваних у вбивстві президента знайшли, але вони загинули під час перестрілки. Ще двох вдалося заарештувати. Представники уряду також звільнили трьох офіцерів, яких до цього найманці взяли в заручники.

Ще двох найманців вдалося затримати та заарештувати в четвер, 8 липня.

Очільник національної поліції Гаїті Леон Шарль сказав про те, що найманців продовжують шукати.

“Їх доля відома: вони загинуть під час перестрілок чи будуть заарештовані”, – сказав він.

Інформації про найманців поки немає. В поліції повідомили лише про те, що найманці були “добре підготовленою та прекрасно озброєною групою”. Вони розмовляли на англійській та іспанській мові.

Також в поліції повідомили, що затримали ще двох осіб, які могли бути причетними до вбивства політика. Їх буквально вирвали з рук натовпу, який засуджував вбивство президента країни. Як саме чоловіки брали участь у вбивстві президента – невідомо.

Нагадаємо, що вбивство президента сталося в його резиденції, куди зловмисники пробралися.

За даними агентства Reuters, прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф закликав Організацію Об’єднаних Націй провести засідання Ради Безпеки щодо ситуації в країні після вбивства президента. На його думку, міжнародна спільнота має розпочати розслідування вбивства Моїза.

Нагадаємо, що на початку цього року в Гаїті відбулися масові антиурядові акції протесту. В лютому тисячі людей вийшли на вулиці, оскільки поставили під сумнів легітимність президентства Моїза. Опозиція Гаїті стверджувала, що його п’ятирічний термін повинен був закінчитися цього року, але він наполягав, що йому потрібно ще один рік.

На початку року Моїз заявив, що служба безпеки запобігла спробі його вбивства. Однак цього разу це, на жаль, не спрацювало.