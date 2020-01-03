Про це поінформували в прес-службі ДБР.

Так, Бюро вже відправило листи до Рахункової палати України, Державної аудиторської служби та Національного агентства України з питань державної служби, в яких ініціювало проведення повної перевірки.

Як зазначила тимчасовий виконувач обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова, після реорганізації Бюро в правоохоронний орган “проведення аудиту є невіддільною частиною заходів”, необхідних для налагодження його роботи.

Так, планується провести заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) Рахунковою палатою України (на дотримання бюджетного законодавства в ДБР).

Державна аудиторська служба України проведе ревізію фінансово-господарської діяльності та законності проведення державних закупівель.

А Національне агентство України з питань державної служби перевірить встановлені судами факти незаконного звільнення працівників ДБР.

Також у ДБР розглядають можливість залучення незалежних експертів для проведення повного аудиту всієї діяльності Бюро.