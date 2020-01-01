У Державному бюро розслідувань (ДБР) оголосили конкурс на посади трьох заступників виконуючої обов'язки директорки відомства Ірини Венедіктової.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

У відомстві публічно не повідомляли про те, що проводиться такий конкурс. Він триває три дні – з 30 грудня по 3 січня.

Можливо, це зроблено для того, щоб заявки на конкурс могли подати тільки ті, “кому потрібно”.

У ДБР шукають першого заступника директора, а також двох заступників.

Щоб брати участь у конкурсі, кандидатам необхідно надати автобіографію, копію паспорта, копії документів про вищу освіту, копію трудової книжки, копію ідентифікаційного коду, фото, медичну довідку, військовий квиток та декларацію про доходи.

Також кандидату потрібно написати дві заяви: про те, що кандидат згоден на службову перевірку в аспекті Закону України “Про очищення влади”, а також для проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”.

За фактом, документи прийматимуть тільки два робочих дні, 2 і 3 січня.

Дедлайн – 18:00 3 січня.