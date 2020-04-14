Про це йдеться в заяві пресслужби ГБР.

Згідно з матеріалами кримінальних проваджень та хронології подій, розстріли на Майдані та прилеглих вулицях 18 лютого 2014 року почалися після підпалу офісу “Партії регіонів”.

Досудове розслідування за фактом вбивства Володимира Захарова, 1948 року народження, з 18 лютого 2014 по 15 листопада 2017 проводилося слідчими МВС. Після того, як генпрокурор Юрій Луценко вирішив змінити підслідність і передати справу до Департаменту спецрозслідування під керівництвом Сергія Горбатюка, слідчі дії не проводилися.

“Повідомлення Юрія Луценка про його особисту присутність під час подій, пов’язаних з підпалом офісу “Партії регіонів” вказує на незаконність прийняття ним процесуальних рішень у цьому провадженні де він є свідкомта може свідчити проконфлікт інтересів”, – заявляють в ГБР.

Рішення про початок кримінального провадження стосовно Тетяни Чорновіл прийнято 25 березня 2020 прокурором Департаменту процесуального керівництва у кримінальних виробництвам про злочини, вчинені у зв’язку з масовими протестами в 2013-2014 роках.

“Перший заступник директора ГБР Олександр Бабіков відповідно до ст. 3 КПК не є керівником органу досудового розслідування, не може приймати процесуальні рішення і впливати на хід розслідування кримінального провадження щодо Тетяни Чорновол”, – відзначають в ГБР.

14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.

Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.

Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.

Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.