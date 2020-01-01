Про це повідомляє прес-служба відомства.
“Встановлено істотні порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому і технічному забезпеченні”, – сказано в повідомленні.
При цьому в бюро запрошують громадськість для конструктивного обговорення можливих шляхів подолання криз, а також підвищення ефективності функціонування оперативних і слідчих підрозділів.
“Для запису на особистий прийом до керівництва ГБР просимо надсилати листи з аргументацією терміновості й суспільну значимість предмета зустрічі. Ми чекаємо змістовну інформацію про зловживання чиновників і правоохоронців, їх приховані активи, корупційні зв’язки і ін.”, – говориться в повідомленні.
- Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Виконувачем обов’язків голови ДБР призначено Ірину Венедіктову.
- 3 грудня Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про перезапуск Державного бюро розслідувань. Цим документом передбачена відставка Романа Труби з посади директора ДБР.