У Державному бюро розслідувань визнали, що не впоралися з першочерговими завданнями в 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

“Встановлено істотні порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому і технічному забезпеченні”, – сказано в повідомленні.

При цьому в бюро запрошують громадськість для конструктивного обговорення можливих шляхів подолання криз, а також підвищення ефективності функціонування оперативних і слідчих підрозділів.

“Для запису на особистий прийом до керівництва ГБР просимо надсилати листи з аргументацією терміновості й суспільну значимість предмета зустрічі. Ми чекаємо змістовну інформацію про зловживання чиновників і правоохоронців, їх приховані активи, корупційні зв’язки і ін.”, – говориться в повідомленні.