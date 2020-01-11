Державне бюро розслідувань (ДБР) укомплектувало підрозділ з розслідування "справ Майдану".

Про це поінформували в прес-службі відомства.

Зазначено, що склад із 32 кандидатур слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури узгоджений до переведення на посади в ДБР.

“Ми забезпечили процесуальну участь цих фахівців у розслідуванні справ Майдану, результатів якого від нас очікує суспільство”, – заявила в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова.

У прес-службі уточнили, що організаційні заходи щодо переведення працівників Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур, які розслідували та здійснювали процесуальне керівництво по “справах Майдану”, здійснені на виконання закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань”.

Варто зазначити, що в грудні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає перезапуск Державного бюро розслідувань і звільнення директора ДБР Романа Труби.

У цьому ж документі виписано, що слідчі і прокурори Генпрокуратури, які розслідували справи Майдану, зможуть без конкурсу перейти до Держбюро розслідувань. Це покликано розблокувати розслідування зазначених справ.