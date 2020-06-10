Сьогодні, 10 червня, в Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомили п'ятому президенту України Петру Порошенку про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

О 11:40 “прокурори офісу Генерального прокурора за дорученням Генерального прокурора повідомили про підозру п’ятому президенту України”.

При цьому не уточнюється, у якій саме справі повідомлена підозра.

Також повідомляється, що Петро Порошенко відмовився від участі в допиті і намагався покинути будівлю ДБР.

Фото: Євген Войніч, #Букви

У свою чергу адвокат п’ятого президента Ілля Новіков заявив, що у ДБР був план вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру.

“Як тільки ми увійшли до кабінету слідчого, ще до початку допиту, до нас підійшов співробітник Офісу Генпрокурора, не представившись, вирішив вручити підозру. Через те, що це не було згідно з законом, то ми (захист і Порошенко, – ред.) відмовилися приймати це повідомлення. Петро Порошенко залишив будівлю ДБР”, – сказав Новіков.

Адвокат підкреслив, що “справа про картини” є фейковою.

“Президент Зеленський, Генпрокурор Венедиктова і ДБР хочуть притягнути до кримінальної відповідальності Петра Порошенка. Йдеться про справу про призначення Сергія Семочко першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Нібито Порошенко з метою вкрасти гроші – заробітну плату Семочко – призначив його в обхід процедури. Це абсурд. Навіть ексгенпрокурор Руслан Рябошапка говорив, що це юридичний треш”, – підкреслив Ілля Новіков.

Раніше Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка на допит в якості свідка в Державне бюро розслідувань.