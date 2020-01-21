Про це повідомив у коментарі журналістам керівник слідчого відділу центрального апарату ДБР Олег Корецький.

За його словами, Порошенко повинен був прийти сьогодні на допит у якості свідка, однак він цього не зробив і не повідомив причини неявки.

“Порошенко не з’явився без поважних причин, хоча повістки направлялися в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом, за адресою його місця проживання, за адресою його реєстрації і за місцем роботи у Верховній Раді. Тобто він був належним чином повідомлений. Крім того, вчора, коли він з’явився без попередження і без виклику до ДБР, йому також було повідомлено про необхідність з’явитися сьогодні на 10:30 для допиту в якості свідка. Однак він без поважних причин не з’явився на допит. Відповідно слідчими зараз готуються матеріали для виконання примусового приводу Порошенка“, – наголосив Корецький.

Він запевнив, що процес застосування приводу передбачений Кримінально-процесуальним кодексом України.

За словами Корецького, наразі п’ятому президенту вручені повістки на допити в якості свідка в рамках кримінальних проваджень, які розглядаються ДБР.

“Наразі йому вручені повістки на наступні допити саме як свідка”, – заявив Корецький.

Як напередодні повідомляли в прес-службі “Європейської Солідарності”, 20 січня Петро Порошенко, скасувавши закордонний візит до Швейцарії і заплановані зустрічі зі світовими лідерами, особисто відвідав Державне бюро розслідувань, щоб “повернути слідчих ДБР у рамки закону і змусити їх вручити повістки про виклик свідка в порядку, встановленому КПК”.

Адвокат п’ятого президента України Ігор Головань запевнив, що повістка на 21 січня не вручалася.

“Петро Порошенко прийшов, щоб отримати повістки про виклик для допиту у якості свідка на 24 січня 2020 року (справа про Мінські угоди), на 31 січня 2020 року (справа моряків), 11 лютого 2020 року (справа про судову реформу). Як бачимо, два провадження з трьох “розслідуються” ДБР явно в інтересах Росії. Наголошую, жодних інших повісток ні на 21 січня, ні на інші дати не вручалося”, – зазначив адвокат, якого процитувала прес-службі “ЄС”.

Згідно з повідомленням, на 31 січня і 11 лютого у Порошенка заплановані закордонні відрядження, про що він повідомив ДБР. Тому політик має намір відвідати Держбюро розслідувань 24 січня і дати свідчення не лише у справі про Мінські угоди, але і з усіх інших проваджень.