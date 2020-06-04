Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п'ятого президента України Петра Порошенка на допит в якості свідка в Державне бюро розслідувань.

Про це поінформували в прес-службі ДБР.

Згідно з повідомленням, рішення про примусовий привід суд ухвалив у четвер, 4 червня. Допит призначено у “справі про картини”, через який раніше спецназ ДБР штурмував музей Гончара в Києві.

“4 червня 2020 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка П.О. для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників “, – йдеться в повідомленні.

Допит призначено на 11:00 10 червня в приміщенні Державного бюро розслідувань (за адресою вул. Симона Петлюри, д. 15).

Дану інформацію вже прокоментував на своїй сторінці в Facebook адвокат Петра Порошенка – Ігор Головань. Він наголосив, що рішення суду було ухвалено з порушенням закону: подібні клопотання повинні розглядатися у присутності народного депутата. Порошенка ж на засідання суду не запрошували.

“Мало їм незаконного обшуку, мало ганебного штурму музею. Вкотре нахабно порушено закон. Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання повинні розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували. Ані Печерський суд, ані генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються. Бачимо чергове підтвердження суто політичного характеру усіх справ, за допомогою яких намагаються перешкодити діяльності п’ятого президента України”, – написав Головань.