Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Нам вдалося домогтися реєстрації в ГБР заяви сімей Героїв Небесної сотні. До сьогоднішнього дня Бюро відмовлялося реєструвати. Але уявіть собі, що для реєстрації заяви рідних убитих на Майдані необхідно було втручання 15 депутатів, 6–годинне чергування в ГБР. Так тепер працює правосуддя“ , – пише Геращенко.

Нагадаємо, що сьогодні п’ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.