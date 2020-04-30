У Німеччині під час епідемії коронавірусу простоюють клініки через зупинення планових операцій.

Про це повідомляється в матеріалі німецького видання DW.

Відзначається, що вся система охорони здоров’я Німеччини з самого початку спалаху епідемії коронавірусу була налаштована на відсіч новій хворобі й масове лікування саме від неї.

Водночас на цю мить в німецьких клініках склалася така ситуація, коли число ліжок в реанімаціях збільшено, планові операції скасовано, а критичного напливу пацієнтів з коронавірусом при цьому все ще немає. У підсумку лікарні зазнають збитків, а медичні працівники сидять вдома, накопичуючи робочий час, який їм доведеться відпрацьовувати.

Уточнюється, що станом на 29 квітня в німецьких лікарнях було близько 39% вільних ліжок. Лише у двох містах по всій країні в реанімаціях немає вільних місць.

Кількість “звичайних” пацієнтів в клініках Німеччини скоротилося по деяких містах удвоє. При цьому акцентується, що саме такі пацієнти є економічною основою для всієї німецької системи охорони здоров’я.

Наразі уряд Німеччини вже змушений був створити для клінік спеціальний фонд допомоги, оплачуючи кожне ліжко, що простоює.

За словами міністра охорони здоров’я Німеччини, в травні клініки повинні поступово повертатися до нормального режиму роботи.

“Це важливо, оскільки відстрочка вкрай необхідних хірургічних втручань, зокрема, для видалення пухлин або протезування тазостегнового суглоба призводить до фізичних і душевних страждань пацієнтів, які їх потребують”, – говорить міністр.

Однак при цьому наголошується, що епідеміологічна ситуація в Німеччині, від якої залежить повернення до нормального режиму роботи, останніми днями погіршилася.