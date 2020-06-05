У німецькій урядовій коаліції критикують санкції Сполучених Штатів проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Як заявив представник соціал-демократичної партії Німеччини з економічної політики Бернд Вестфаль, держава може “самостійно регулювати” поставки газу.

“У нас є суверенітет, щоб самостійно регулювати наші поставки природного газу. Енергетична політика вирішується в Берліні, або Брюсселі, а не у Вашингтоні”, – сказав він.



Водночас німецький політик вважає, що в США на даний момент існує досить своїх внутрішньополітичних завдань.

“Не справа американських політиків втручатися в рішення енергетичної політики. Зараз в США досить внутрішньополітичних завдань, які терміново потребують регулювання”, – сказав він.

Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.