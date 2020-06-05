Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.
Як заявив представник соціал-демократичної партії Німеччини з економічної політики Бернд Вестфаль, держава може “самостійно регулювати” поставки газу.
“У нас є суверенітет, щоб самостійно регулювати наші поставки природного газу. Енергетична політика вирішується в Берліні, або Брюсселі, а не у Вашингтоні”, – сказав він.
Водночас німецький політик вважає, що в США на даний момент існує досить своїх внутрішньополітичних завдань.
“Не справа американських політиків втручатися в рішення енергетичної політики. Зараз в США досить внутрішньополітичних завдань, які терміново потребують регулювання”, – сказав він.
Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
- Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.