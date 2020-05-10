У Німеччині 10 травня на один день послабили обмеження при перетині кордону в честь Дня матері.

Про це повідомляє DW.

Федеральна поліція Німеччини послабила прикордонний контроль для в’їзду в країну, щоб матері змогли зустрітися зі своїми дітьми. При перетині кордону “бажання відвідати батьків або дітей” сьогодні визнавали вагомою причиною для в’їзду в країну.

Також в повідомленні сказано, що в країну пропускали і тих матерів, у яких немає німецького громадянства, але вони їхали до дітей.

Єдине – повернутися назад необхідно в той же день.

Тим, хто сьогодні перетинали кордон, прикордонники дарували захисні маски.

Що стосується інших днів, то в Німеччину пускали тільки тих, у кого є вагома причина для виїзду і можливість це довести. Виняток був тільки для медпрацівників та далекобійників, а також жителів прикордонних регіонів сусідніх держав, які працюють в Німеччині.