Про це повідомляє DW.
Федеральна поліція Німеччини послабила прикордонний контроль для в’їзду в країну, щоб матері змогли зустрітися зі своїми дітьми. При перетині кордону “бажання відвідати батьків або дітей” сьогодні визнавали вагомою причиною для в’їзду в країну.
Також в повідомленні сказано, що в країну пропускали і тих матерів, у яких немає німецького громадянства, але вони їхали до дітей.
Єдине – повернутися назад необхідно в той же день.
Тим, хто сьогодні перетинали кордон, прикордонники дарували захисні маски.
Що стосується інших днів, то в Німеччину пускали тільки тих, у кого є вагома причина для виїзду і можливість це довести. Виняток був тільки для медпрацівників та далекобійників, а також жителів прикордонних регіонів сусідніх держав, які працюють в Німеччині.
- У декількох містах Німеччини тисячі людей вийшли на масові акції протесту проти введених в зв’язку з епідемією COVID-19 карантинних обмежень.