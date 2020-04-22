У Німеччині починають випробування вакцини проти короонавірусу COVID-19 на людях.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерального інституту вакцин і біомедичних препаратів Пауля Ерліха.

“Перше клінічне випробування вакцини проти COVID-19 затверджено в Німеччині. Тестування вакцини на людині є важливою віхою на шляху до безпечної та ефективної вакцини проти COVID-19”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що випробування вакцини будуть здійснюватися в три етапи.

Спочатку вакцину введуть невеликій групі добровольців, що складається з 200 чоловік віком від 18 до 55 років. Після цього вакцина буде введена декільком тисячам людей і після цього ще 20 тисячам.

Повідомляється, що початкові випробування спрямовані на те, щоб визначити загальну переносимість кандидатів і здатності людей генерувати імунну відповідь проти збудника коронавірусу.

У Німеччині припускають, що для боротьби з коронавірусом може знадобитися кілька вакцинних препаратів.