У Німеччині не бачать приводів для повернення Росії в "велику сімку".

Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає британське агентство Reuters.

У ФРН нагадали, що Російська Федерація була виключена з G7 за незаконну анексію Криму, а тому обговорювати питання її повернення можна також тільки після повернення Україні тимчасово окупованих територій.

“Російське керівництво має покласти край цій ситуації“, – сказав Зайберт.

У 2018 році президент США Догнальд Трамп заявляв, що Росія повинна брати участь в саміті країн “Великої сімки” (G7). За його словами, РФ необхідно “дозволити повернутися”, тому що ця країна повинна перебувати “за столом переговорів”.