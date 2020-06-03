Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає британське агентство Reuters.
У ФРН нагадали, що Російська Федерація була виключена з G7 за незаконну анексію Криму, а тому обговорювати питання її повернення можна також тільки після повернення Україні тимчасово окупованих територій.
“Російське керівництво має покласти край цій ситуації“, – сказав Зайберт.
У 2018 році президент США Догнальд Трамп заявляв, що Росія повинна брати участь в саміті країн “Великої сімки” (G7). За його словами, РФ необхідно “дозволити повернутися”, тому що ця країна повинна перебувати “за столом переговорів”.
- Новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з ідеєю американського лідера Дональда Трампа про повернення до формату “Великої вісімки” за участю Російської Федерації.
- У свою чергу голова Європейської ради Дональд Туск висловився проти повернення Росії до “Великої вісімки” (G8).