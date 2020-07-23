Про це повідомляє Deutsche Welle.
Судовий процес тривав 9 місяців і проходив в суді для неповнолітніх, оскільки Бруно Дею було 17 років, коли він почав працювати в таборі.
Захист грунтувався на тому, що роль Дея в системі концентраційних таборів була незначною.
Сам Бруно Дей під час суду вибачився перед тими, “хто пройшов це пекельне безумство і перед їхніми родичами”.
“Щось подібне ніколи не повториться”, – сказав він у своєму заключному виступі в понеділок.
Раніше в суді також він заявляв, що шкодував про вбивства в’язнів, коли служив у Штуттгофі.
“Я знав, що це були євреї, які не здійснювали ніяких злочинів і опинилися в таборі тільки тому, що були євреями”, – сказав Дей.
- Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про скасування позовної давності для злочинів, скоєних посадовими особами комуністичного режиму.