У Німеччині визнали винним 93-річного колишнього охоронця нацистського табору Штуттхоф Бруно Дея. Він звинувачений у співучасті в 5230 вбивствах під час Другої світової війни і засуджений до двох років умовно.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Судовий процес тривав 9 місяців і проходив в суді для неповнолітніх, оскільки Бруно Дею було 17 років, коли він почав працювати в таборі.

Захист грунтувався на тому, що роль Дея в системі концентраційних таборів була незначною.

Сам Бруно Дей під час суду вибачився перед тими, “хто пройшов це пекельне безумство і перед їхніми родичами”.

“Щось подібне ніколи не повториться”, – сказав він у своєму заключному виступі в понеділок.

Раніше в суді також він заявляв, що шкодував про вбивства в’язнів, коли служив у Штуттгофі.

“Я знав, що це були євреї, які не здійснювали ніяких злочинів і опинилися в таборі тільки тому, що були євреями”, – сказав Дей.