Відповідна статистика опублікована центром Джона Хопкінса.
Уточнюється, що в Німеччині вилікувалися від коронавірусу вже 123500 пацієнтів. При цьому в цілому в країні зафіксовано 163 009 випадків зараження коронавірусом.
Померли від коронавірусу в державі 6623 людини.
Уточнюється, що перший випадок зараження в Німеччині був зафіксований 27 січня 2020 року.
Також зазначається, що протягом останньої доби в Німеччині 1470 людей захворіли коронавірусом.
- У Німеччині вирішили продовжити обмеження на іноземні поїздки до середини червня.