У Німеччині вже вилікувалися від коронавірусу 75% від усіх людей, що заразилися ним.

Відповідна статистика опублікована центром Джона Хопкінса.

Уточнюється, що в Німеччині вилікувалися від коронавірусу вже 123500 пацієнтів. При цьому в цілому в країні зафіксовано 163 009 випадків зараження коронавірусом.

Померли від коронавірусу в державі 6623 людини.

Уточнюється, що перший випадок зараження в Німеччині був зафіксований 27 січня 2020 року.

Також зазначається, що протягом останньої доби в Німеччині 1470 людей захворіли коронавірусом.