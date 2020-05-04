Про це повідомляє німецьке видання DW.

Уточнюється, що в багатьох землях Німеччини з сьогоднішнього дня відкрилися ботанічні сади, музеї і зоопарки.

У землі Саксонія-Ангальт були дозволені зустрічі не більше п’яти осіб з умовою дотримання дистанції в півтора метра, що дозволяє відновити заняття спортом. В інших землях заборона на зустрічі більше двох осіб поки залишається в силі.

Водночас в декількох землях (Тюрінгія, Рейнланд-Пфальц, Саксонія-Ангальт) відкрилися магазини і торгові центри незалежно від площі.

Також в деяких федеральних землях відновлюється навчання в школах тих класів, яким в наступному році необхідно здавати випускні іспити, а також в молодших класах.

Вже 6 травня в Німеччині відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про те, чи відкривати дитячі садки і чи відновлювати роботу спортивних клубів. Наступним після цього на порядок денний буде поставлено питання про відновлення роботи ресторанів і кафе.