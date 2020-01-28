У департаменті охорони здоров'я Баварії підтвердили, що в Німеччині зафіксовано перший випадок інфікації коронавірусом, який поширюється з Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Випадок зафіксували в місті Штарнберг, в 28 кілометрах від Мюнхена. Лікарі заявили, що випадок зараження коронавірусом підтверджений, зазначивши, що пацієнта ізолювали, він під наглядом лікарів.

У місцевому департаменті охорони здоров’я підтвердили, що стан пацієнта – стабільний, він під наглядом медиків. При цьому, його вік і національність не називають.

“Люди, які контактували з пацієнтом, були детально проінформовані про можливі симптоми, засоби гігієни і канали передачі”, – сказали у відомстві.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Спан заявив, що не здивований, що вірус досягнув їх країни, але випадок в Баварії показав, наскільки добре підготовлена влада. Також він сказав, що влада робить все можливе, щоб зупинити поширення вірусу.

“Ризик для здоров’я людей в Німеччині від нового респіраторного захворювання з Китаю залишається низьким”, – сказав він, посилаючись на думку експертів Інституту Роберта Коха.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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