Про це повідомляється в матеріалі The Washington Post.

“Наомі Зайбт родом з Німеччини, їй 19 років, як і Грета, це красномовна світловолоса європейка. Але Наомі засуджує “панікерство з клімату”, називає кліматичнe свідомість “огидною антилюдської ідеологією” і навіть використовує коронну фразу Грети “Як ви смієте?” gроти німецьких ЗМІ”, – йдеться в статті.

За інформацією журналістів, за спиною активістки стоїть впливовий аналітичний центр Heartland Institute, який в свою чергу пов’язують з чинним президентом США Дональдом Трампом.

Відзначається, що в грудні минулого року Наомі стала зіркою форуму, влаштованого організацією на конференції з клімату в Мадриді. Також недавно молода німкеня стала обличчям кампанії, метою якої є поставити під сумнів роль людей в глобальному потеплінні.

“Сама Наомі не сперечається з тим, що через парникові викиди наша планета стає тепліше, але каже, що вчені і активісти перебільшують їх вплив”, – йдеться в матеріалі.

За словами Наомі, вона не хоче, щоб люди панікували, а хоче, щоб вони думали.

Крім того, юна активістка також скептично налаштована з питань імміграції та фемінізму.

В той же час в статті стверджується, що на даний момент Наомі Зайбт не може конкурувати за популярністю і розміром аудиторії з Гретою Тунберг.