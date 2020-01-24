Шість людей були вбиті в результаті стрілянини в німецькому містечку Рот-ам-Зе.

Про це повідомляє британський канал Sky News.

Уточнюється, що ще кілька людей були поранені.

Місто Рот–ам–Зе знаходиться в землі Баден–Вюртемберг на північ від Штутгарта.

Як повідомляють в поліції, підозрюваного вже було заарештовано.

На даний момент правоохоронці припускають, що підозрюваний і жертви були знайомі і між ними були присутні певні стосунки, проте розслідування ще триває.