Про це повідомляє британський канал Sky News.
Уточнюється, що ще кілька людей були поранені.
Місто Рот–ам–Зе знаходиться в землі Баден–Вюртемберг на північ від Штутгарта.
Як повідомляють в поліції, підозрюваного вже було заарештовано.
На даний момент правоохоронці припускають, що підозрюваний і жертви були знайомі і між ними були присутні певні стосунки, проте розслідування ще триває.
- Раніше на мосту в Лондоні сталася перестрілка. Поліцейські вбили стрілка.
- Після лондонські поліцейські оголосили інцидент з перестрілкою на мосту, в результаті якого був копами вбито одну людину, терористичним актом.