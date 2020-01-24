Про це повідомляє британський канал Sky News.

Уточнюється, що ще кілька людей були поранені.

Місто РотамЗе знаходиться в землі БаденВюртемберг на північ від Штутгарта.

Як повідомляють в поліції, підозрюваного вже було заарештовано.

На даний момент правоохоронці припускають, що підозрюваний і жертви були знайомі і між ними були присутні певні стосунки, проте розслідування ще триває.

  • Раніше на мосту в Лондоні сталася  перестрілка. Поліцейські вбили стрілка.
  • Після лондонські поліцейські оголосили інцидент з перестрілкою на мосту, в результаті якого був копами вбито одну людину, терористичним актом.