Співробітник німецького міністерства внутрішніх справ від імені відомства поширив звіт, в якому повідомляється про те, що пандемія COVID-19 — фейк і вірус насправді не такий страшний.

У ситуації розбирався проект “По той бік новин”.

На початку травня співробітник міністерства внутрішніх справ Німеччини розіслав співробітникам відомства, представникам влади та опозиційних ЗМІ звіт, в якому йшлося про те, що пандемії COVID-19 нібито немає, а сам вірус не такий страшний.

Повідомлення було відправлено з офіційного поштового ящика міністерства, що створювало враження, що інформація в звіті відображає позицію відомства. Опозиційні ЗМІ опублікували інформацію з цього звіту, назвавши його “витоком з міністерства”.

Суть звіту

Як зазначили в “По той бік новин”, Кон за власною ініціативою опитав заангажованих експертів та самостійно склав звіт, який свідчив про те, що ризики та поширеність COVID-19 нібито переоцінені.

“До складу експертів, які консультували Стефана Кона, входять вчені і фахівці різних напрямків. Деякі з них, такі як професор Сухаріт Бхакді та іммунотоксиколог Стефан Хокерц відомі своєю критикою карантинних заходів і “коронавірусної паніки”. Тобто, Кон з власної ініціативи розіслав наперед заангажованим фахівцям спеціальним чином поставлені питання для отримання саме потрібного йому звіту. Потім, скориставшись відсутністю керівника, використав офіційний бланк міністерства і міністерську пошту, щоб поширити свій звіт, в тому числі в ЗМІ”, — пояснили в проєкті.

Реакція МВС

Вже наступного дня МВС опублікувало прес-реліз, в якому наголосило, що зміст доповіді — це особиста думка Кона.

“Це документ, написаний одним працівником. Працівник не брав участі в кризовій команді, йому не давали доручень і повноважень готувати або публікувати такий аналіз. Це жодним чином не відображає позицію Федерального міністерства внутрішніх справ, а є його особистим поглядом”, — йшлося в прес- релізі.

Керівництво Кона попросило його припинити самодіяльність та не поширювати доповідь. Однак ці заходи не зупинили чоловіка.

Тепер він відсторонений про виконання обов’язків, а його робочий ноутбук конфіскований.

Реакція політиків і авторів доповіді

Зараз група опитаних Коном експертів вимагає від МВС уважно вивчити доповідь. 11 травня вони опублікували своє звернення до міністерства.

Деякі політики підтримали експертів також вимагали від міністерства відреагувати на звіт, але відомство відмовилося.