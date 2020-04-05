Про це повідомляє Reuters.
Урядовий інститут Роберта Коха інформує, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині виросла на 5 936 за останню добу.
В країні зараз 91 714 інфікованих.
Станом на неділю, 5 квітня, кількість лабораторно підтверджених випадків знизилося на 146 в порівнянні з кількістю випадків, зареєстрованих в суботу. Всього в суботу інформували про 6082 нових випадки інфікування.
У п’ятницю таких було 6174.
При цьому кількість померлих внаслідок зараження зросла на 184, до 1342 чоловік за вказаний час.
- Раніше низка країн, в тому числі Таїланд, Німеччина та Індія, застерігла своїх громадян від поширення першоквітневих жартів, пов’язаних з коронавірусом. А деякі погрожують тюремним ув’язненням.
- Влада Сінгапуру посилила міри покарання за порушення правил, введених для боротьби з коронавірусом. Тепер за недотримання дистанції будуть штрафувати або ув’язнювати.