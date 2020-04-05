Про це повідомляє Reuters.

Урядовий інститут Роберта Коха інформує, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині виросла на 5 936 за останню добу.

В країні зараз 91 714 інфікованих.

Станом на неділю, 5 квітня, кількість лабораторно підтверджених випадків знизилося на 146 в порівнянні з кількістю випадків, зареєстрованих в суботу. Всього в суботу інформували про 6082 нових випадки інфікування.

У п’ятницю таких було 6174.

При цьому кількість померлих внаслідок зараження зросла на 184, до 1342 чоловік за вказаний час.