Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель в рамках телефонної конференції домовилися ще більше посилити карантинні заходи через епідемію коронавірусу в Німеччині.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що в Німеччині заборонили збиратися більше, ніж по двоє. Виняток зроблено для членів сім’ї, а також людей, що живуть єдиним домашнім господарством.

Контакти з іншими людьми необхідно обмежити до мінімуму. Для цього, зокрема, дотримуватися дистанції не менше 1,5 метра від найближчої людини в громадських місцях.

Все гастрономічні підприємства повинні бути закриті. Аналогічна заборона стосується послуг в області особистої гігієни, в тому числі перукарень та косметичних студій.

Але, згідно з угодою, як і раніше дозволяються поїздки на роботу або для допомоги іншим людям. Індивідуальні заняття спортом і фізичні вправи на свіжому повітрі будуть як і раніше можливі.

Порушення обмежень щодо контактів будуть контролюватися адміністративними органами і поліцією. За словами прем’єра Північного Рейну – Вестфалії Арміна Лашета (Armin Laschet), порушення будуть каратися штрафами аж до 25 тисяч євро.

Нові правила будуть діяти протягом найближчих двох тижнів.