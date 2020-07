Про це повідомляє агентство DPA.

Близько трьох тисяч людей зібралися на площі Опернплятц, яка стала “зоною вечірок” під відкритим небом.

За даними поліції, вночі сталася масова бійка за участю 18 осіб. Відпочиваючі кидали в поліцію пляшки.

Police Under Attack in Merkel’s Germany:

Police tried to help a man who was beaten by outside the #Opernplatz (Opera House) during a massive riot.

Officers and emergency service workers were attacked by left-wing rioters and pelted with glass bottles while radicals applauded pic.twitter.com/FG28ARN1bb

— Amy Mek (@AmyMek) July 19, 2020