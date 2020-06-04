У Німеччині заявили, що мають докази причетності Російської Федерації до хакерської атаки на Бундестаг.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, правоохоронці держави мають докази того, що хакерська атака на Бундестаг навесні 2015 року було вчинена громадянином Росії безпосередньо для російських спецслужб.

“На цій підставі слідчі судді Федерального суду видали ордер на його арешт”, – сказав міністр.

Водночас Маас акцентував, що в цьому немає “політичних забобонів”, як заявила Росія.

“Однак очевидно, що ми хочемо продовжувати конструктивно-критичний діалог з Москвою в інших областях зовнішньої політики, таких як конфлікт на сході України, або в Лівії й Сирії”, – пояснив дипломат.